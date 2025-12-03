Κ. Δημογλίδου: Δεν έχει επιτραπεί να κλείσει παρακαμπτήρια οδός – Αν συμβεί, ενημερώνουμε τον Εισαγγελέα

«Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν ό,τι επιθυμούν να απαιτήσουν. Σεβόμαστε αυτό τους το δικαίωμα, δεν μπορεί όμως όλο αυτό να γίνεται σε βάρος όλων των υπόλοιπων πολιτών», ανέφερε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, κληθείσα να σχολιάσει τις κατηγορίες για χρήση βίας εκ μέρους της Αστυνομίας σε βάρος αγροτών.

«Σε περίπτωση που αποκλειστεί καθολικά ένα σημείο, σκεφτείτε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης όπως ένα ασθενοφόρο. Δεν θα το εμποδίσουν, αλλά όταν υπάρχουν 1.000 τρακτέρ θα καθυστερήσει και μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για έναν άνθρωπο», σημείωσε.

«Έχει να κάνει και με την κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας, μίλησε και χθες ο κύριος υπουργός για κρίσιμες υποδομές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να τελούνται αδικήματα μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Νομίζω ήταν ξεκάθαρες οι εικόνες: βλέπαμε άτομα να προσπαθούν να αναποδογυρίσουν περιπολικά και οχήματα της Αστυνομίας, φθορές σε δημόσιο υλικό που θα πληρώσουμε όλοι μας».

«Υπάρχουν και συμβολικοί αποκλεισμοί σε κάποια σημεία και μετά επιτρέπεται η πρόσβαση»

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στις παρακαμπτήριες οδούς που μπορούν να κινηθούν οι πολίτες, επομένως – όπως είπε – δεν έχει κλειστεί κανένα σημείο που να εμποδίζεται η πρόσβαση. «Υπάρχουν και συμβολικοί αποκλεισμοί σε κάποια σημεία για ένα χρονικό διάστημα και μετά επιτρέπεται η πρόσβαση», δήλωσε αμέσως μετά η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δικαιολογείται καμία χρήση βίας εκ μέρους των αστυνομικών. «Δεν μιλώ για τις περιπτώσεις που δέχονται επίθεση και πρέπει να αντιδράσουν, εκεί θα υπάρξουν συλλήψεις».

Σε ερώτηση για το τι θα κάνει η ΕΛΑΣ σε περίπτωση που κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, απάντησε πως θα ενημερωθούν οι εισαγγελικές αρχές και ανάλογα θα πράξουν. «Προφανώς όταν μιλάμε για ποινικά αδικήματα όπως παρακώληση συγκοινωνιών, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Στις παρακαμπτήριες οδούς υπάρχουν κανονικά αστυνομικοί που δεν επιτρέπουν να αποκλειστούν πλήρως συγκεκριμένα κομμάτια, όπως στη Θεσσαλία όπου είναι κλειστή η ΕΟ σε συγκεκριμένο κομμάτι και υπάρχει παρακαμπτήριος με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δεν έχει επιτραπεί μέχρι στιγμής να καταλυθεί παρακαμπτήριος, για αυτό και υπήρξε ένταση μες στο Σαββατοκύριακο: επειδή δεν επετράπη από την ΕΛΑΣ να αποκλειστεί εντελώς ο δρόμος».

«Στα περισσότερα σημεία υπάρχει καλή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βρισκόμαστε εκεί ακριβώς γιατί σεβόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση», κατέληξε.