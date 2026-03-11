MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για έκρηξη σε σχολείο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών συνολικά ανηλίκων προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο, αφού όπως προέκυψε, κατά τις βραδινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (9.03.2026) πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο σχολείου, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Οι τρεις ανήλικοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν δυο πλήρη φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας. Επίσης συνελήφθησαν οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

