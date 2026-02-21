MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι 20 άτομα, εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις άνδρες νεκροί.

Στις έρευνες που θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, εκτός από τα παραπλέοντα σκάφη, συμμετέχει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και σκάφος της δύναμης FRONTEX.

