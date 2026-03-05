Ηράκλειο: Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 100 ατόμων
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, μετά τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επέβαιναν περίπου 100 άτομα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ αυτή την ώρα τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό , μεταφέρονται από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες. Στην επιχείρηση συνδράμει και δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Να διαλέξουν στρατόπεδο “Ισραήλ – ΗΠΑ ή Ιράν” κάλεσε τους Κούρδους ο Ντόναλντ Τραμπ
- Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης – Μέχρι αύριο οι αιτήσεις
- Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ στον δήμο Θεσσαλονίκης – “Να αρθεί η παρανομία”