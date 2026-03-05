Ηράκλειο: Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 100 ατόμων

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, μετά τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επέβαιναν περίπου 100 άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ αυτή την ώρα τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό , μεταφέρονται από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες. Στην επιχείρηση συνδράμει και δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας.