Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε τοιχίο

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός 53χρονου άνδρα, του οποίου το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Ηράκλειο

