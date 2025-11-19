Ηράκλειο: Νεκρή η 78χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο- Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Την τελευταία της πνοή άφησε η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα στον δρόμο προς το ΠΑΓΝΗ πριν λίγες ημέρες.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί της περασμένης Δευτέρας στον δρόμο που οδηγεί προς το ΠΑΓΝΗ.

Από υλικό κάμερας ασφαλείας φαίνεται το όχημα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα, εκτινάσσοντάς την στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα αρκετά μέτρα μακριά από τη σύγκρουση. Οι αυτόπτες μάρτυρες, περαστικοί και επαγγελματίες της περιοχής, περιέγραψαν τα σοκαριστικά δευτερόλεπτα που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους, τη στιγμή που η γυναίκα διέσχιζε κάθετα τον δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος, ανέφερε πως της κόρναρε, αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους πεζούς.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πολίτες και εργαζόμενοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο όπου οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, τονίζοντας την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων.