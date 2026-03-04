MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Νέες αφίξεις 88 μεταναστών – Εντοπίστηκαν δύο σκάφη στις νότιες ακτές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 88 άτομα που επέβαιναν σε δύο ξύλινες λέμβους περισυνελέγησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX.

Και τα δύο εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας το πρώτο 21 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας με 45 επιβαίνοντες οι οποίοι περισυνελέγησαν από δύο περιπολικά του Λιμενικού. Λίγο αργότερα το ίδιο αεροσκάφος εντόπισε δεύτερη λέμβο με 43 επιβαίνοντες, 20 μίλια ανοιχτά των Καλών Λιμένων οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX.

Άπαντες μεταφέρθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων κι από εκεί μεταφέρονται στον παλαιό εμπορευματικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ήδη από εχθές βρίσκονται ακόμη 40 μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί στην παραλία Πλατιά Περάματα , επίσης νότια του Ηρακλείου.

