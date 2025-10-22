Ηράκλειο: “Μπαμπά, σταμάτα σε παρακαλώ” – 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για να αγοράσει αλκοόλ

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπου ένας 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 34χρονη σύντροφό του, μπροστά στα μάτια του ανήλικου γιου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (21/10) το απόγευμα όταν ένας 32χρονος πήγε στο σπίτι του όπου μένει η 34χρονη σύντροφός του με τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Ο 32χρονος φέρεται να ζήτησε χρήματα από την σύντροφό του για να αγοράσει αλκοόλ, με την ίδια να απαντά πως τα χρήματα δεν φτάνουν καθώς πρέπει να πάρει είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά. Αυτό φαίνεται πως εξαγρίωσε τον 32χρονο, ο οποίος άρχισε να επιτίθεται αρχικά λεκτικά στην σύντροφό του ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει άγρια.

Όπως αναφέρουν πηγές, την έσπρωξε ρίχνοντάς την στο πάτωμα και άρχισε να την χτυπά με μανία με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του άγριου περιστατικού ήταν ένας από τους ανήλικους γιους της οικογένειας ο οποίος μην αντέχοντας άλλο ούρλιαζε στον 32χρονο «μπαμπά, σταμάτα, σε παρακαλώ».

Λίγη ώρα αργότερα, η 34χρονη κατάφερε και βγήκε στο μπαλκόνι φωνάζοντας «βοήθεια» με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία.

Ο 32χρονος στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι αφήνοντας αιμόφυρτη στην 34χρονη η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εμφανή στα σημάδια κακοποίησης.

Σημειώνεται πως οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του 32χρονου είναι σε εξέλιξη.