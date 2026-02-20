Ηράκλειο: Κλέφτης έσπασε τζαμαρία μαγαζιού, τρόμαξε και του έπεσαν τα κλοπιμαία
Ατύχημα φαίνεται να είχε ένας κλέφτης κατά τη διάρρηξη που έκανε σε μαγαζί στο Ηράκλειο, όταν προσπάθησε να κλέψει ηλεκτρονικά ήδη. Ο κλέφτης στο Αρκαλοχώρι έσπασε καταλάθος το τζάμι, φοβήθηκε από τον συναγερμό και του έπεσαν τα κλοπιμαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα (20/2/2026) στις 2.30 τα ξημερώματα όταν ο κλέφτης διέρρηξε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο.
Ο δράστης μπήκε μέσα στο κατάστημα και άρπαξε αρκετά κινητά τηλέφωνα ωστόσο όταν έφευγε, έσπασε καταλάθος σε χίλια κομμάτια την εξωτερική τζαμαρία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
Ο ίδιος φοβήθηκε εξαιτίας του συναγερμού με αποτέλεσμα να του πέσουν τα κλοπιμαία κάτω, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη.
Εκείνος είχε στην κατοχή του ο λοστός και κάποια από τα κινητά τηλέφωνα.
