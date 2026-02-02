MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: “Γάζωσε” σπίτι και αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε!

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγορείται ότι «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο ενός 32χρονου σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 32χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, νεαρός άνδρας, τον οποίο υπέδειξε ως δράστη ο παθόντας, πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων, που αναζητά τον φερόμενο ως δράστη που έχει καταγγείλει ο 32χρονος.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι δύο άνδρες για τις δολοφονίες δύο γυναικών σε υπόγειο οικοδομής – Βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έβαλε γκολ και έκλαψε για τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα! – Συγκλονιστική στιγμή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

“Τσουχτερά” τα θαλασσινά ενόψει Σαρακοστής – Πόσο αυξήθηκε η τιμή τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 λεπτά πριν

Ο Καραχάλιος “βλέπει” συνεργασία Καρυστιανού-Παύλου Ντε Γκρες – Το “απόλυτο πάντρεμα”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σε τροχιά διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, Λάουρα Φερνάντες