Ηράκλειο: “Γάζωσε” σπίτι και αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγορείται ότι «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο ενός 32χρονου σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 32χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, νεαρός άνδρας, τον οποίο υπέδειξε ως δράστη ο παθόντας, πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων, που αναζητά τον φερόμενο ως δράστη που έχει καταγγείλει ο 32χρονος.