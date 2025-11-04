MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 35 μετανάστες , διασώθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 4-11-2025. Μέσα σε λέμβο που έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 28 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, drone της Frontex εντόπισε τα 35 άτομα.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex που αμέσως μετά την περισυλλογή τους, τους μεταφέρει στους Καλούς Λιμένες, απ’ όπου θα μετακινηθούν για προσωρινή παραμονή στο Ηράκλειο .

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Fraport: Εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων σε οκτώ περιφερειακά αεροδρόμια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας στο Τορόντο: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως βάση για τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με προβλήματα η λειτουργία του μετρό – Συνωστισμός στον σταθμό “Πανεπιστήμιο” – Δείτε φωτο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ρονάλντο: “Πλησιάζει η απόσυρση, είμαι καλύτερος του Μέσι”