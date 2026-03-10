MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη και “καρφώθηκε” σε κατάστημα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Έβανς εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε στη βιτρίνα γνωστού καταστήματος. Το τροχαίο έγινε γύρω στη 01:00.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες παρέσυρε μια 27χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας Ηρακλείου, που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

