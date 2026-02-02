Ηράκλειο: Ανήλικος μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας ανήλικος, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, όλα συνέβησαν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του 15 ετών, προμηθεύτηκαν αλκοόλ από μίνι μάρκετ.

Για τον 17χρονο όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή, αφού παρουσίασε συμπτώματα μέθης και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε η ζωή του και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, περνώντας χειροπέδες στη μητέρα του 17χρονου, στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ και στον υπάλληλο του καταστήματος που του προμήθευσε το αλκοόλ.