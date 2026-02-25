MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Άνδρας τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από καφετέρια στην περιοχή των Γουβών, όταν νεαρός Αλβανός κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι κατά Έλληνα, μετά από λογομαχία.


Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για το συμβάν, χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του οποίου μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive, έχει ήδη κινητοποιηθεί το Α.Τ. Χερσονήσου, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νεαρός Αλβανός που τράβηξε μαχαίρι έχει προσαχθεί στο Τμήμα.

