Ηράκλειο: Άγριος καυγάς μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 16χρονος

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες Δευτέρα μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από ανήλικους επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το creta24.gr αιτία του επεισοδίου φαίνεται να ήταν ένα… κράνος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.