MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Άγριος καυγάς μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 16χρονος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες Δευτέρα μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από ανήλικους επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το creta24.gr αιτία του επεισοδίου φαίνεται να ήταν ένα… κράνος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΕ Άρης: Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Μεντίλ – Τα νεότερα για τους υπόλοιπους τραυματίες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη με αναστολή στον Στ. Παναγιωτόπουλο για διαρροή “ροζ” βίντεο – Κρίθηκε ένοχος για πλημμέλημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Παραδόθηκε και συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το φονικό στα Βορίζια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ώρες πριν

Επικεφαλής Google: “Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστάτε τα χρηστικά αντικείμενα στο σπίτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θλίψη στο τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη – “Παρών” ο Αντώνης Σαμαράς