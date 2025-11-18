Ηράκλειο: Άγριος καυγάς μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 16χρονος
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες Δευτέρα μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από ανήλικους επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το creta24.gr αιτία του επεισοδίου φαίνεται να ήταν ένα… κράνος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.
Σύμφωνα με πληροφορίες για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μαρία Δεληθανάση: Αθώα η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα για υπόθεση ψευδούς καταμήνυσης
- Ανθή Βούλγαρη: Ήταν από κοινού απόφαση να εντάξουμε θέματα ψυχαγωγίας στην εκπομπή
- Σκάνδαλο με τη Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα – Έρευνα στη Γαλλία για παραπομπή χρηστών σε sites ερωτικού περιεχομένου