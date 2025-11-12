Ηράκλειο: 67χρονη επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου μιας 67χρονης επιχειρηματία, μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της πόλης.

Η επιχειρηματίας βρέθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο κατάστημά της, στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως και 1821 στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, γείτονας που την είδε πεσμένη μπρούμυτα στο έδαφος ειδοποίησε αμέσως περίοικους και τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, άνδρες επιχείρησαν ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, η γυναίκα δεν επανήλθε.

Τα αίτια του θανάτου της 67χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.