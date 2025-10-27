MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: 59χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης – Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 59χρονος άνδρας κατηγορείται για τον βιασμό μιας 32χρονης στο Ηράκλειο με την οποία γνωρίζονταν μέσω των social media και συνομιλούσαν για περίπου τέσσερα χρόνια μέσω μηνυμάτων.

Ο κατηγορούμενος για βιασμό έφτασε τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν.

Εκεί, απειλώντας την ότι τα μηνύματα τους θα τα δείξει στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις όπου με απειλές και εκβιασμούς, ο 59χρονος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς η 32χρονη, την βίασε.

Όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά η 32χρονη δεν άντεξε και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και ανέφερε αναλυτικά στους αστυνομικούς τα όσα φρικτά βιώνει το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν.

Ο 59χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, σχημάτισε αυτοσχέδιο βρόγχο με κουβέρτα, όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς.

Ηράκλειο

