Ηράκλειο 17χρονος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, παραβίασε STOP και συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Στα «χέρια» της αστυνομίας βρίσκεται 17χρονος, μετά από αστυνομική καταδίωξη, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (26/02) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, οι αστυνομικοί της τροχαίας έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που βρίσκονταν ο 17χρονος με ένα ακόμη νεαρό άτομο, προκειμένου να διενεργήσουν τυπικό έλεγχο.

Ο 17χρονος όμως, αγνόησε τους αστυνομικούς, πάτησε γκάζι και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Βιομηχανικής και στις κοντινές περιοχές. Μάλιστα στη διάρκειας της καταδίωξης, ο 17χρονος παραβίασε STOP.

Για αρκετά λεπτά επικράτησε κινητοποίηση και αναστάτωση.

Τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο το όχημα στην περιοχή του Σκαλανίου και λίγο αργότερα, βρήκαν και συνέλαβαν και τον ανήλικο, που επιχείρησε να απομακρυνθεί πεζός.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 17χρονος οδηγούσε το όχημα του πατέρα του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας.