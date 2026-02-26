MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο 17χρονος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, παραβίασε STOP και συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα «χέρια» της αστυνομίας βρίσκεται 17χρονος, μετά από αστυνομική καταδίωξη, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (26/02) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, οι αστυνομικοί της τροχαίας έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που βρίσκονταν ο 17χρονος με ένα ακόμη νεαρό άτομο, προκειμένου να διενεργήσουν τυπικό έλεγχο.

Ο 17χρονος όμως, αγνόησε τους αστυνομικούς, πάτησε γκάζι και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Βιομηχανικής και στις κοντινές περιοχές. Μάλιστα στη διάρκειας της καταδίωξης, ο 17χρονος παραβίασε STOP.

Για αρκετά λεπτά επικράτησε κινητοποίηση και αναστάτωση.

Τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο το όχημα στην περιοχή του Σκαλανίου και λίγο αργότερα, βρήκαν και συνέλαβαν και τον ανήλικο, που επιχείρησε να απομακρυνθεί πεζός.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 17χρονος οδηγούσε το όχημα του πατέρα του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Πιστό αντίγραφο του καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου της Καππαδοκίας θα κατασκευαστεί σε κεντρική πλατεία δήμου της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο ΑΤ Λιβαδειάς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θρήνος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο εμβληματικός προπονητής, Κώστας Γαντζίας σε ηλικία 87 ετών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Δεν είχε καμία γνώση των υπηρεσιών”, λέει η συνήγορος του σημερινού δημάρχου Κασσάνδρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Ηρακλή και διάθεσης εισιτηρίων για Καρδίτσα με απόφαση Βρούτση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από φοιτητές για τα Τέμπη στο άγαλμα Βενιζέλου