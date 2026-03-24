MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ανήλικος με σουγιά έξω από το σχολείο του

|
THESTIVAL TEAM

Ένας ανήλικος συνελήφθη στα Ιωάννινα καθώς εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του σουγιά. Η σύλληψή του έγινε έξω από το σχολείο στο οποίο ο ανήλικος φοιτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν, ύστερα από καταγγελία στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, η αστυνομία εντόπισε έναν ανήλικο ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, έξω από το σχολείο όπου φοιτά.

Οι αρχές συνέλαβαν τον μαθητή ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του σουγιά συνολικού μήκους 18 εκατοστών, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοκατοχή και οπλοφορία, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ιωάννινα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

