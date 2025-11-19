MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιωάννινα: Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 3 κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την πυροσβεστική.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται τους Νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ανάλογη επιχείρηση διάσωσης έγινε και νωρίτερα για δύο κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Ιωάννινα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

