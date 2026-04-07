Ημαθία: Συνελήφθη 43χρονος για κατοχή κάνναβης και ζυγαριών ακριβείας στην Αλεξάνδρεια

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, σε χωριό του δήμου Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 36,2 γραμμαρίων, ένα τσιγάρο που περιείχε μείγμα κάνναβης και εμπορικού καπνού, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

