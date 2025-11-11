Ημαθία: Συνελήφθη 42χρονος που είχε στο σπίτι του συσκευασίες με χασίς – Δείτε φωτογραφία

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του δήμου Βέροιας στην Ημαθία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 825,3 γραμμαρίων,

• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

• το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.