Ημαθία: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 20χρονος που έκρυβε λαθραία τσιγάρα και καπνό στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας 20χρονος άνδρας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, έπειτα από συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο και διαπίστωσαν ότι απέκρυπτε στην οικία του συνολικά 210 πακέτα τσιγάρων (4.200 τεμάχια) και 35 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων η καθεμία. Όλα τα προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές της Βέροιας.