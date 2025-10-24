MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 20χρονος που έκρυβε λαθραία τσιγάρα και καπνό στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας 20χρονος άνδρας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, έπειτα από συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο και διαπίστωσαν ότι απέκρυπτε στην οικία του συνολικά 210 πακέτα τσιγάρων (4.200 τεμάχια) και 35 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων η καθεμία. Όλα τα προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές της Βέροιας.

Ημαθία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πούτιν: Προειδοποιεί για “συντριπτική” απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών εδαφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΝΔ: “Π. Τυχεροπούλου: Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις”

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Νίκος Μουτσινάς: “Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήταν τραυματική η τελευταία φορά”

ΠΑΙΔΕΙΑ 50 λεπτά πριν

Διεθνής διάκριση για Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: “Η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

“Είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε”: Τα τελευταία λόγια της 16χρονης στο Γκάζι και η στιγμή που καταρρέει έξω από το κλαμπ