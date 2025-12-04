MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Μπήκαν από το παράθυρο σε μονοκατοικία και βούτηξαν 30.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, κλοπή από μονοκατοικία, που έγινε το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή της Ημαθίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών ηλικίας 24 και 28 ετών, για το αδίκημα της κλοπής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, ενεργώντας μαζί με συνεργό τους, παραβίασαν παράθυρο της μονοκατοικίας και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.800 ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ημαθία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 30 λεπτά πριν

Έλενα Κρεμλίδου: Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω εξαιτίας του revenge porn

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Μητσοτάκης για Τσίπρα: Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Αγρότες: Νέος αποκλεισμός του τελωνείου Ευζώνων – Μπλόκο και στον κόμβο Νησελίου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κιλκίς: Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων – Κανονικά η διέλευση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 5 Δεκεμβρίου