Ημαθία: Μπήκαν από το παράθυρο σε μονοκατοικία και βούτηξαν 30.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, κλοπή από μονοκατοικία, που έγινε το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή της Ημαθίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών ηλικίας 24 και 28 ετών, για το αδίκημα της κλοπής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, ενεργώντας μαζί με συνεργό τους, παραβίασαν παράθυρο της μονοκατοικίας και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.800 ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.