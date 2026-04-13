MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλεία: Τραυματισμός ανήλικου από κροτίδα, συνελήφθη ο πατέρας του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στην Ηλεία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι. Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με το pelop.gr για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.


Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ηλεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Θρίαμβος Μαγιάρ επί του Όρμπαν στην Ουγγαρία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Love Bombing: Η τάση στο dating που θεωρείται άκρως τοξική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τρίτη η εθνική πόλο στον όμιλο των θέσεων 1-4, μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Δυσπεψία και καούρες: Η αλόη βέρα είναι το φυσικό βάλσαμο για το γαστρεντερικό – Πώς να την καταναλώσετε

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή ανάρτηση με τη μητέρα της από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Ισπανία άνοιξε και πάλι την πρεσβεία της στην Τεχεράνη