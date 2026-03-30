Ηλεία: Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους στην Ηλεία, όπως προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού. Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα, τα οποία παραπέμπουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Τι δείχνουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Οι γιατροί εντόπισαν ίχνη παλαιότερης κακοποίησης, κατάγματα στο χέρι και στον μηρό, δαγκωματιές που αποδίδονται σε ενήλικο άτομο, καθώς και σημάδια που προσομοιάζουν με εγκαύματα. Το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Παιδιατρική Κλινική του Καραμανδανείου και λαμβάνει ενδοφλέβια αντιβίωση.

«Το παιδί είναι κακοποιημένο. Το κάταγμα του μηρού, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και τις διεθνείς δημοσιεύσεις, σε ποσοστό άνω του 80% συνδέεται με κακοποίηση, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.», είπε στην κάμερα του ANT1 ο διευθυντής της παιδοχειρουργικής του Καραμανδανείου, Βασίλης Αλεξόπουλος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο ιατρικός έλεγχος, η ίδια πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο. Τρεις ημέρες αργότερα, οι Αρχές, έπειτα από ειδοποίηση των γιατρών, προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας.

Με εισαγγελική εντολή, η γυναίκα επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, το οποίο εισήχθη για νοσηλεία. Μετά από δέκα ημέρες, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και της Δικαιοσύνης.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα Πατρών και αναμένεται η απόφαση για το αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Από την πλευρά της, η 18χρονη μητέρα αποδίδει τα τραύματα σε ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι τα κατάγματα προκλήθηκαν από πτώση από το καρότσι, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδει τη δαγκωματιά σε παιχνίδι με ανήλικα ξαδέλφια του παιδιού.