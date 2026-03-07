MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλεία: Άρπαξαν άνδρα, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν στις 07-03-2026 σε περιοχές της Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), τρεις αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία αλλοδαπού άνδρα, στις 06-03-2026 στη Μανολάδα Ηλείας, τρεις αλλοδαποί, ενεργώντας από κοινού, με το πρόσχημα ότι φίλος τους αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή Κουνουπελάκι.

Εκεί τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και το διαβατήριό του.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αναζητήσεων και ερευνών, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα, ενώ σε συνέχεια των ερευνών, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν στον Καρδαμά Ηλείας τον τρίτο κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αφαιρεθέν διαβατήριο του παθόντα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.

Πηγή: tempo24.gr

Ηλεία

