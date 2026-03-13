MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλεία: Άνδρας άρπαξε τα παιδιά του από το σπίτι και εξαφανίστηκε μετά από οικογενειακή διαμάχη, τον αναζητά η ΕΛΑΣ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι (12/3) στην περιοχή των Λαστεΐκων Ηλείας, όταν μια οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε καταγγελία για αρπαγή δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι Ρομά, με την ένταση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όπως καταγγέλλεται, ο πατέρας των παιδιών να πάρει μαζί του τα δύο ανήλικα, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η καταγγελία της μητέρας στις Αρχές

Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε.

Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στην ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν πληροφορίες και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να κινείται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου, κοντά στη Γαστούνη.

Ηλεία

