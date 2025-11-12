Ιερέας youtuber: Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που του δώρισε χρήματα – “Συνεχώς την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά”

Απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα μια 55χρονη ομογενή από τον Καναδά έρχεται στο φως, μετά τη σύλληψη του 46χρονου ιερέα–YouTuber, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μητέρα και η αδερφή της 55χρονης δηλώνουν συγκλονισμένες, καθώς –όπως λένε– δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο εύκολα ο ρασοφόρος κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευπιστία και την καλή πρόθεση της συγγενή τους, που έδινε τότε μάχη με τον καρκίνο.

Ο 46χρονος, που προφυλακίστηκε χθες φέρεται να παρουσιαζόταν ως ιερέας με ιεραποστολικό έργο και να ζητούσε οικονομική βοήθεια για να μετατρέψει μια παλιά αποθήκη στην οδό Λιοσίων σε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Παρθένιο, προστάτη των καρκινοπαθών.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το 2018 η ομογενής επικοινώνησε μαζί του μέσω Facebook και πείστηκε να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθειά του, κάνοντας αρχικά δωρεά ύψους 20.000 ευρώ. Η γυναίκα, συγκινημένη από το όραμα του ιερέα και με την ελπίδα πως η καλή της πράξη θα της φέρει ένα «θαύμα», αποφάσισε στη συνέχεια να συνεισφέρει συνολικά 120.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς της, ο 46χρονος δεν περιορίστηκε στα χρήματα αυτά, αλλά φέρεται να συνέχισε να ζητά οικονομική ενίσχυση, επικαλούμενος διάφορες ανάγκες της υποτιθέμενης εκκλησίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του ιερέα και ακόμη επτά ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Η προφυλάκισή του προκάλεσε σοκ στην οικογένεια της 55χρονης, η οποία σήμερα ζητά δικαίωση.

Η μητέρα της γυναίκας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εκμεταλλεύτηκε τον πόνο και την πίστη της κόρης μου, την ώρα που εκείνη πάλευε για τη ζωή της».

«Η μαμά μου είχε λάβει τη διάγνωσή της για καρκίνο του μαστού όταν ήταν 49 ετών και μετά έκανε μετάσταση και ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστη. Λάμβανε χημειοθεραπείες συνέχεια και μετά μία μέρα είδε πάνω στο Facebook πως ο παπάς αυτός είχε κάνει ένα ποστ που έλεγε πως ήθελε να φτιάξει μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο που ήταν ο προστάτης των καρκινοπαθών», περιέγραψε η κόρη της ομογενούς.

Και συμπλήρωσε: «Η μαμά μου του έστειλε μήνυμα και του είπε ‘εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα στην χτίσω την εκκλησία. Ήθελε να κάνει κάτι για τους καρκινοπαθείς».

Η 55χρονη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά

Η κόρη της 55χρονης αποκάλυψε και διάφορους διαλόγους που είχε ανταλλάξει η μητέρα της με τον 46χρονος κατηγορούμενο, αναφέροντας: «Σου λέει οκ αυτός ο παπάς είναι για τους καρκινοπαθείς, εγώ θα τον βοηθήσω, δεν ξέρω πώς έγινε και του έστειλε τόσα πολλά λεφτά, τώρα εγώ μαθαίνω το ποσό.

Μετά από λίγο καιρό μιλούσανε τακτικά, της έδειχνε φωτογραφίες, τα πράγματα που αγόραζε για την εκκλησία, λειτουργίες και τα υπόλοιπα και είχανε νομίζω μία καλή σχέση μέσω τηλεφώνου. Μετά από λίγο καιρό είδε κάτι φωτογραφίες στο Facebook με εκείνον από την παλιά του τη ζωή μάλλον και του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ;’. Γιατί εκείνη δεν νόμιζε πως κάποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα, να κλέψει ένα τέτοιο ποσό για να κάνει εμπόριο κοκαΐνης».

Και πρόσθεσε: «Όταν είδε αυτές τις φωτογραφίες, του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ στο Facebook’ και της γράφει ‘εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφήνω λόγο για κανέναν να μου πει τίποτα’. Και τσαντίστηκε η μαμά μου, γιατί σου λέει δεν είναι πράγματα, είναι απρεπή αυτά τα πράγματα για έναν παπά κι από τότε δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ τους. Και του λέει ‘εγώ δεν σου ξαναστέλνω λεφτά’. Και της λέει ‘μα εσύ μας είχες υποσχεθεί πως θα μας έστελνες χρήματα για το πετραχήλι του αγίου Νεκταρίου και έτσι πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου’».

«Του λέει ‘εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο όμως’. Του έστειλε τα χρήματα για το πετραχήλι και πάει και τελείωσε. Έκοψε επαφή μαζί τους μετά. Φέτος έτυχε να πάμε Αθήνα, γιατί συνήθως πηγαίνουμε Χίο. Πάμε Αθήνα λοιπόν και λέω ας πάμε στην εκκλησία. Στο μεταξύ εμείς παίρναμε τηλέφωνο ούτε ξέρω πόσες φορές για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να τους ρωτήσουμε θα είστε ανοιχτοί όταν θα έρθουμε. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, απάντησαν στο τηλέφωνο, μας πήραν πίσω και πήγαμε εκεί», είπε συμπληρώνοντας.

«Μας έλεγε πως έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, χρειάζονται λεφτά και του λέω ‘ακούστε να δείτε, εγώ είμαι μαθήτρια, δεν έχω στη διάθεσή μου να σας στείλω τόσο μεγάλο ποσό’. Απλώς μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ήταν αν μπορώ να του φτιάξω μία σελίδα στο Facebook για να μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσα σε αυτήν τη σελίδα. Και λέει τη δική μου τη σελίδα μου την κλείσανε. Αλλά εμένα μου φάνηκε παράξενο, δηλαδή να ανοίξω σελίδα στο δικό μου όνομα για την εκκλησία για να στέλνουν οι άνθρωποι χρήματα. Δεν αισθανόμουν πάρα πολύ άνετη να κάνω τέτοιο πράγμα», τόνισε καταλήγοντας.

«Πριν δύο μέρες είδαμε στην τηλεόραση όλο αυτό που έγινε με την κοκαΐνη και τα υπόλοιπα και λέω αν ζούσε η μαμά μου εκείνη θα είχε πάει ήδη Ελλάδα να δει τι συμβαίνει», αποκάλυψε η κόρη της 55χρονης.

Το τελευταίο μήνυμα της 55χρονης στον ρασοφόρο

Το Live News παρουσίασε και ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η 55χρονη ομογενής στον 46χρονο.

Σε αυτό, του αναγγέλλει πως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται: «Αγαπητέ μου Γέροντα, σας γράφω μετά από πολλή σκέψη. Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω μίας ανάρτησης που έθεσε ο Πατέρας (…) στο Facebook. Δήλωσα ότι αν ο Άγιος Παρθένιος θα με έκανε καλά, θα βοηθούσα να τελειοποιήσω την εκκλησία του. Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000€. Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μία επιπλέον επένδυση άνω των 40.000€. Σε αυτό, προσθέτουμε τα έξοδα κάλυψης των ενδυμάτων του Αγίου Νεκταρίου».

«Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την ίδια την εκκλησία, αλλά προσθέσαμε την κολυμβήθρα και τον σταυρό έξω. Πατέρα, όσο και αν θα θέλαμε, δεν θα υποστηρίξουμε κανένα άλλο έργο εκτός από την εκκλησία φέτος: Καμία τουαλέτα, καμία ξύλινη βάση, κανένα όχημα… Υποστηρίζουμε δύο άλλες εκκλησίες στον Καναδά και οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα βλάψει τα συναισθήματά σας. Μου γράψατε κάποια στιγμή ότι πιστεύετε ότι όσο προχωράμε προς την ολοκλήρωση του ναού, τόσο πιο κοντά θα έρχομαι στο να γίνω καλά. Γι’ αυτόν τον λόγο σας ρώτησα τι άλλο χρειάζεται ο ναός να ετοιμαστεί. Έτσι κι εγώ νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα Του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα, κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα. Αντί να καλυτερεύσω, πάω προς το χειρότερο», καταλήγει.

«Η κόρη μου πίστευε πολύ, ήταν και απελπισμένη με την αρρώστια»

Όσα κατήγγειλε η κόρη της 55χρονης καρκινοπαθούς επιβεβαίωσε και συμπλήρωσε και η μητέρα της ομογενούς. Η γυναίκα περιέγραψε την βοήθεια που προσέφερε η κόρη της στον ρασοφόρο, με την ελπίδα να γίνει καλά και να βοηθήσει κι άλλους καρκινοπαθείς.

«Τον βρήκε στο Facebook που ζητούσε βοήθεια, την πήρε τηλέφωνο, της έλεγε ‘χρειάζομαι βοήθεια’ το ένα το άλλο, ιερέας ήταν, πού να σκεφτεί το παιδί μου ότι ήταν κομπιναδόρος; Και βοήθησε την εκκλησία, για την εκκλησία το έκανε», είπε από την πλευρά της η μητέρα της γυναίκας.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «120.000 και πλήρωσε στο κράτος 35.000 φορολογία για τα λεφτά που έστειλε κάτω. Έφτιαχνε τα κάγκελα γύρω – γύρω στην εκκλησία γιατί έμπαιναν μέσα και του έκαναν ζημιές και της ζήτησε να βάλουν τα κάγκελα και έστειλε το παιδί και έβαλαν κάγκελα. Μετά για την εκκλησία, το ένα ήθελε το άλλο ήθελε. Είχε το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου και ήθελε να το βάλει σε κορνίζα μέσα και του είπε η κόρη μου ‘εγώ θα σου δώσω τα λεφτά’.

Δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια την ενοχλούσε. Ήθελε λεφτά. Πίστευε πολύ το παιδί μου, ήταν και απελπισμένο με την αρρώστια του. Ήθελε βοήθεια η κορούλα μας. Όποιος και να ήταν στη θέση του παιδιού μου το ίδιο θα πάθαινε».

Ο καβγάς

Όταν η ομογενής άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον ρασοφόρο, έπεσε πάνω σε κάποιες εικόνες του που της προκάλεσαν έκπληξη. Τον είχε ρωτήσει, αλλά εκείνος έσπευσε να κλείσει τη συζήτηση γρήγορα.

«Η κόρη μου είδε κάτι στο ίντερνετ μέσα, κάτι απρεπή πράγματα, κάτι φωτογραφίες του και θύμωσε. Και του μίλησε δηλαδή ζωηρά, δυνατά, του είπε ‘δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις’. Και λέει ‘στην προσωπική μου ζωή δεν δίνω σε κανέναν τον λόγο να μου κάνει ερωτήσεις’», είπε η μητέρα της.

Η γυναίκα που πέθανε τελικά το 2021 στα 55 της χρόνια, δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτά που σήμερα αποκαλύπτονται. «Ήθελε να του ανοίξουν και εδώ εταιρία, δεν ξέρω τι ήθελε να ανοίξει στον Καναδά, για να μπορέσει να του βάζουν λεφτά να τα παίρνει», είπε η μητέρας της.

Η μητέρα της 55χρονης ομογενούς μάλιστα, συνάντησε τον κατηγορούμενο ρασοφόρο πριν από λίγους μήνες, όταν ταξίδεψε από τον Καναδά στην Ελλάδα.

«Εγώ πρώτη φορά πήγα, ήρθαμε φέτος κάτω, και πήγα και γνώρισα την εκκλησία. Και τον γνώρισα και εκείνον. Μου ζητούσε πάλι λεφτά. Ήθελε να κάνει τουαλέτα, λέει, γιατί δεν είχε να πλύνει τη μαμά του που ήταν άρρωστη και την έπλενε, λέει, έξω. Πέσαμε πάνω σε παγίδα. Εγώ τον λυπήθηκα όπως τον είδα», αποκάλυψε.

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και η προφυλάκιση του ρασοφόρου, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τους φόβους της, αυτούς που κατά καιρούς είχαν περάσει από το μυαλό της αλλά θεωρούσε τραβηγμένους. «Ο Θεός και η ψυχή του, εμείς ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Ο Θεός θα τον κανονίσει ανάλογα με τις πράξεις του», δήλωσε.

Η μητέρα της 55χρονης παρακολουθεί τις συνεχείς αποκαλύψεις και έχοντας στο μυαλό της μία σειρά από ερωτήματα για την στρατηγική του ρασοφόρου και για την πιθανή έλλειψη ελέγχων που του άφησαν το πεδίο ελεύθερο να εξαπατήσει την κόρη της όσο αλλά και ακόμη τόσους πολίτες.