Η παραγωγός της σειράς “Τεχεράνη” είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Να φωτίσουν όλες τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης θανάτου της 52χρονης Ισραηλινής παραγωγού Ντάνα Έντεν που βρέθηκε από τον αδερφό της νεκρή μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αθήνα επιχειρούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών, σύμφωνα με το protothema.gr.

Παράλληλα, η γυναίκα έφερε σημάδια από μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν πριν την κατανάλωση χαπιών επιχείρησε να προκαλέσει κακό στον εαυτό της με άλλο τρόπο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 52χρονη είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν και έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή.

Η Ντάνα Έντεν είχε φθάσει στην πρωτεύουσα στις αρχές του μήνα για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της σειράς «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, η Ντάνα Έντεν αποτελούσε μία από τις πιο γνωστές και πετυχημένες παραγωγούς του Ισραήλ ενώ, με τη σειρά «Τεχεράνη», είχε κερδίσει και βραβείο Emmy.

Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 52χρονης, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η σειρά «Τεχεράνη» που γυρίστηκε στην Αθήνα

Η σειρά, που ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ στην Τεχεράνη και έχει γυριστεί στην Αθήνα θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ισραηλινής τηλεόρασης. Η Ντάνα Έντεν με την επίσης παραγωγό Σούλα Σπίγκελ είχαν συνάψει μια μεγάλη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV Plus για την δημιουργία της.

Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, η Έντεν και η Σπίγκελ είχαν δηλώσει: «Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, και αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, παρά μόνο με καθυστέρηση έξι μηνών. Ζούσαμε σαν σε ταινία εκείνη την περίοδο, μείναμε με ταμειακά ελλείμματα εκατομμυρίων».

«Υποθήκευσα το σπίτι μου για να παράγω το “Τεχεράνη” και να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Είμαστε και οι δύο τρελές, ανεύθυνα αισιόδοξες και αναλαμβάνουμε παράλογα ρίσκα. Το έκρυψα από τα παιδιά μου, δεν ήθελα να τους το αποκαλύψω» είχαν δηλώσει.

Τον Νοέμβριο του 2021, η σειρά κέρδισε μάλιστα Emmy για την Καλύτερη Δραματική Σειρά.