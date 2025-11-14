Η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλει έγκληση εναντίον του Απόστολου Γκλέτσου – “Τέτοιες απαράδεκτες φωνές να φιμωθούν μια και καλή”

Έγκληση κατά, Απόστολου Γκλέτσου, υποβάλει η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή την αναφορά του γνωστού ηθοποιού για “μπάτσους που γα…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες;”.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών κάνει λόγο για συκοφαντικές δηλώσεις από πλευράς Απόστολου Γκλέτσου επισημαίνοντας πως θα πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη γι’ αυτές.

“Οι δηλώσεις αυτές είναι χυδαίες και θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων αστυνομικών και των οικογενειών τους”, επισημαίνει επίσης η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία “είναι μονόδρομος για την Ένωσή μας τέτοιου είδους απαράδεκτες «φωνές», όπως του εν λόγω ηθοποιού, να «φιμωθούν» μία και καλή, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις αθώες ψυχές των ανήλικων τέκνων των αστυνομικών”.

Η αναφορά του Απόστολου Γκλέτσου

Πριν από μερικές ημέρες ο Απόστολος Γκλέτσος είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Real View στο OPEN και σχολιάζοντας τις αναφορές πως “το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”, ξέσπασε λέγοντας πως:

“Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Μικρά κρεβάτια είναι παντού. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο, επειδή από το θέατρο βγαίνουν δεκάδες και δίνουν συνεντεύξεις, τότε το ίδιο είναι και η τράπεζα, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, οι δικηγόροι… Χειρότεροι… Οι μπάτσοι; Οι μπάτσοι που γ…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες; Με συγχωρείτε… Είμαστε καλλιτέχνες. Εγώ να έχω δεχτεί παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που θα μου το έκανε; Θα ερχόταν κοπελίτσα να μου πει κάτι τέτοιο και δεν θα έδερνα αυτόν που της το έκανε;”

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας

«Καμία ανοχή! Η Ένωσή μας προχωρά σε έγκληση κατά Γκλέτσου».

Η Ένωσή μας δεν θα περιοριστεί απλώς στη δημόσια καταδίκη των συκοφαντικών δηλώσεων του Απόστολου Γκλέτσου, που έγιναν σε τηλεοπτική εκπομπή ευρείας τηλεθέασης, αλλά προβαίνει στην υποβολή έγκλησης εναντίον του, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι δηλώσεις αυτές είναι χυδαίες και θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων αστυνομικών και των οικογενειών τους.

Πώς θα νιώσει και πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του ένα παιδί αστυνομικού, όταν συνομήλικοί του (που άκουσαν τις κατάπτυστες δηλώσεις), το ρωτήσουν στο σχολείο εάν: «οι μπάτσοι γονείς του το γ….. και τραβάνε βίντεο»;;;

Είναι μονόδρομος για την Ένωσή μας τέτοιου είδους απαράδεκτες «φωνές», όπως του εν λόγω ηθοποιού, να «φιμωθούν» μία και καλή, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις αθώες ψυχές των ανήλικων τέκνων των αστυνομικών. Η υπεράσπιση των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους αποτελεί ύψιστο καθήκον και ιερό χρέος μας.

Η Ένωσή μας στέκεται αταλάντευτη, δυνατή και αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα μέλη της και τις οικογένειές τους από οποιονδήποτε επιχειρεί τον διασυρμό τους.