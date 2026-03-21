Διακίνησαν μέσα σε έναν χρόνο 240.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα: Δύο συλλήψεις, 1 εκατ. ευρώ ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα -ένας 41χρονος και ένας 52χρονος-, κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2026, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, με τη συνδρομή κλιμακίου αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της Ε.Κ.Α.Μ..

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από τη συνδυαστική αξιολόγηση και τις επακόλουθες αστυνομικές ενέργειες πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα και διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, με τον 41χρονο να έχει αναλάβει την αποθήκευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων σε δύο οικίες-«καβάτζες» στην περιοχή του Ασπροπύργου και την τροφοδοσία του 52χρονου σε εβδομαδιαία βάση. Ο τελευταίος στη συνέχεια προχωρούσε στην περαιτέρω διάθεση των καπνικών προϊόντων, στο δίκτυο πελατών τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, από τον Μάρτιο του 2025, διακίνησαν 240.000 λαθραία πακέτα τσιγάρων (4.800.000 τσιγάρα), με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να εκτιμώνται σε περίπου 1.000.000 ευρώ.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Βάρης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-18.301 λαθραία πακέτα τσιγάρων (366.020 τεμάχια),

-2.025 συσκευασίες καπνού των -50- γραμμαρίων,

-περίστροφο κρότου,

-3 οχήματα,

-945 ευρώ,

-3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, παράβαση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

