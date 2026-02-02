MENOY

Γυναίκα στην Πάτρα βρήκε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε νεαρή γυναίκα στην Πάτρα, καθώς αντίκρισε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, όταν η γυναίκα βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια οικία στην οποία διέμεναν.

Άμεσα κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου μόλις έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία με βάση το πρωτόκολλο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, για την αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου του νεαρού άνδρα.

