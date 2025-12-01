Γυναίκα ψάρευε άντρες στο TikTok, τους έκλεινε ραντεβού σε διαμέρισμα στην Αθήνα και οι συνεργοί της τους φυλάκιζαν για να τους ληστέψουν

Προσέγγιζαν ανυποψίαστους άνδρες μέσω του TikTok με το προφίλ μίας γυναίκας-συνεργού, επικοινωνούσαν μαζί τους και έκλειναν ραντεβού. Οδηγούσαν τα θύματα σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, η γυναίκα-συνεργός τους καλωσόριζε, κλείδωνε την πόρτα και μετά ξεκινούσε ο εφιάλτης.

Ο λόγος για τα αδίστακτα μέλη μίας συμμορίας που, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Πατησίων, παγίδευαν ανυποψίαστους πολίτες και στη συνέχεια τους λήστευαν, τους εκβίαζαν και τους παρακρατούσαν παράνομα επί ώρες με σκοπό να τους αναγκάσουν να τους παραδώσουν συγκεκριμένα ποσά, σύμφωνα με το protothema.gr.

Πιο συγκεκριμένα, όταν τα θύματα έκαναν το λάθος να περάσουν την πόρτα του διαμερίσματος προκειμένου να συναντήσουν τη γυναίκα με την οποία είχαν επικοινωνήσει στο TikTok, τότε δέχονταν επίθεση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι δράστες, τρεις Πακιστανοί, εμφανίζονταν ξαφνικά κρατώντας όπλα και μαχαίρια και άρπαζαν τα χρήματα των θυμάτων καθώς και πολύτιμα αντικείμενα που τυχόν έφεραν πάνω τους.

Και ο εφιάλτης δεν τέλειωνε εκεί. Στη συνέχεια οι δράστες τους κρατούσαν κλεισμένους επί ώρες εντός του διαμερίσματος, όπου είτε με απειλές κατά της ζωής τους είτε με βιαιοπραγίες, τους υποχρέωναν να καταβάλουν συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Επίσης, τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψή τους από τις διωκτικές αρχές, βιντεοσκοπούσαν τα θύματα τους εμφανίζοντας τους ψευδώς ως δράστες κλοπής, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Στη συνέχεια, και εφόσον τα θύματα δεν κατάφερναν να βρουν άμεσα χρήματα, χρησιμοποιούσαν έτερο μέλος της ομάδας το οποίο κανόνιζε τηλεφωνικά συναντήσεις με τα θύματα προκειμένου να του παραδώσουν συμφωνημένο ποσό.

Στα πλαίσια αποδόμησης της ανωτέρω συμμορίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου ένα από τα μέλη της συμμορίας έπειτα από συνάντηση η οποία είχε προκαθοριστεί με παθόντα, με σκοπό να παραλάβει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αναζητούνται.