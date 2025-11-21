MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 19:00 την Παρασκευή (21/11), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο των Γρεβενών.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας στα Γρεβενά, ενώ λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βραχυκύκλωμα φέρεται να προκλήθηκε πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης.

Η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία.

Προληπτικά εκκενώθηκε φροντιστήριο στο οποίο υπήρχαν μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Γρεβενά Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

