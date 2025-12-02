Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη έφαγε ξύλο σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός live στο YouTube.

Πιο συγκεκριμένα, ο Teosty έκανε ένα live στο κανάλι του, και όσο αυτός καθόταν σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, άγνωστοι του πέταξαν αυγά.

Αυτά φαίνεται πως τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ βρήκαν και τον φίλο του στην κουκούλα. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση εν ώρα live του.

Στη συνέχεια, μετά την πρώτη επίθεση, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser.

Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Δείτε το βίντεο