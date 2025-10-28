MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γλυφάδα: Άστεγος που είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία χτύπησε με πέτρα 70χρονη – Διασωληνωμένη η γυναίκα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επίθεση με πέτρα που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή δέχθηκε πριν από λίγα 24ωρα μια 70χρονη γυναίκα στη Μαρίνα της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τις 8 το πρωί της περασμένης Παρασκευής με τη γυναίκα μετά την επίθεση να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος.

Κατά πληροφορίες ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Δύο ημέρες μετά την επίθεση, η 70χρονη μεταφέρθηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Όσο για τον 38χρονο μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Γλυφάδα Επίθεση

