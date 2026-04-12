Γεράνεια Όρη: Έρευνες για τον εντοπισμό 4 νεαρών που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τον εντοπισμό τεσσάρων ατόμων, που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια Όρη, πάνω από τα Πίσια.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, πρόκειται για τέσσερις νεαρούς, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ βρίσκονταν στα Γεράνεια Όρη, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου και εθελοντές που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι τέσσερις νέοι φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους.