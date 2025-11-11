Γαύδος: Βίντεο λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες – Στοιβαγμένοι φωνάζουν όταν βλέπουν σκάφος
Βίντεο -ντοκουμέντο λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.
Στο βίντεο φαίνονται οι μετανάστες να είναι στοιβαγμένοι στο ξύλινο πλεούμενο, το οποίο παρασύρεται από τα κύματα, ενώ ακούγονται φωνές απόγνωσης, όταν αντιλαμβάνονται το σκάφος που πλησιάζει.
Η συνέχεια ήταν τραγική καθώς η λέμβος ανετράπη και τουλάχιστον τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το ναυάγιο, το οποίο σημειώθηκε στα 15 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 56 άτομα, ενώ οι έρευνες των πλοίων του λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με το πλοίο της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, ενώ από εκεί, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους – κυρίως συμπτώματα υποθερμίας- θα μεταφερθούν στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα. Οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία τους. Ανάμεσά τους είναι δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά καλά στην υγεία τους.
