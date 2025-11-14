Γαύδος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από πλοίο – Επέπλεε στα ανοιχτά

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν μέλη του πληρώματος του πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος-Αγ. Ρουμέλη- Παλαιόχωρα, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν εντόπισαν στα ανοιχτά της Γαύδου σορό να επιπλέει.

Η σορός που επέπλεε στα ανοιχτά της Γαύδου, εντοπίστηκε από μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στη γέφυρα του πλοίου.

Αρχικά την εντόπισε ο καπετάνιος και έπειτα οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν άμεσα το Λιμενικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η σορός ανήκει σε άνδρα, αλλοδαπό σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Το σενάριο που εξετάζεται ως πιθανότερο είναι η σορός να ανήκει σε κάποιον από τους αγνοούμενους του ναυαγίου με τη λέμβο μεταναστών που σημειώθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρεται στο λιμάνι της Γαύδου, ώστε να γίνει η απαραίτητη διαδικασία.