Φυλακές Ν. Αλικαρνασσού: Μαχαίρωσε πισώπλατα συγκρατούμενό του για ασήμαντη αφορμή

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όταν Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε πισώπλατα με μαχαίρι στον Μαροκινό συγκρατούμενό του. Ο λόγος της επίθεσης ήταν ότι ο Μαροκινός τον ξύπνησε όταν πήγε στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr, ο Αλγερινός μαχαίρωσε τον Μαροκινό έξι ή επτά φορές στην πλάτη με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον Αλγερινό και αφαιρώντας το μαχαίρι. Παράλληλα, παρείχαν πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο κρατούμενο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Μετά από λίγο, πήρε εξιτήριο.

Αφορμή για την επίθεση αποτέλεσαν δύο συγκεκριμένες ενέργειες του Μαροκινού από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Η πρώτη ήταν όταν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τον ξύπνησε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Η δεύτερη αφορμή ήταν όταν ο Μαροκινός έκλεισε την κουρτίνα του κελιού το μεσημέρι του Σαββάτου.

