ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Στο σημείο όπως μεταδίδει το tempo24.news, έσπευσε πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο αλλά και περιπολικά της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.

Πάτρα Φωτιά

