Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Στο σημείο όπως μεταδίδει το tempo24.news, έσπευσε πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο αλλά και περιπολικά της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γερμανού κατά Μουτίδου: “Ο όρος οικοδέσποινα εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς με ευγένεια”
- Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός – Δείτε βίντεο
- Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη – Παρέμβαση ΟΗΕ