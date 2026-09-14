Φωτιά στην Ανατολή Λάρισας, σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη ΚΑΙ 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026