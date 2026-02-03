Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά Ηλείας – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Ολοσχερώς καταστράφηκε από πυρκαγιά κατοικία στην Ακροποταμιά Πηνείας του Δήμου Ήλιδας, στην οποία διέμενε ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η φωτιά, τα αίτια της οποίας διερευνώνται, είχε ήδη επεκταθεί και είχε τυλίξει το σπίτι στις φλόγες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να εξέλθει εγκαίρως από την κατοικία με τη βοήθεια συγχωριανών του, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.