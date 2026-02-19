Φωτιά σε σκεπή οικίας στη Χαλκιδική – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σε σκεπή οικίας το απόγευμα της Πέμπτης (19/2) σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε σκεπή οικίας σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2026