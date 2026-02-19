MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε σκεπή οικίας στη Χαλκιδική – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε σε σκεπή οικίας το απόγευμα της Πέμπτης (19/2) σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε σκεπή οικίας σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

