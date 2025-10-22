MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε πολυκατάστημα στο Μαρούσι – Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών στο Μαρούσι.

Η ώρα ήταν 23:50 όταν περίοικοι είδαν μία εστία φωτιάς και καπνούς να βγαίνουν από το πολυκατάστημα και αμέσως ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν γρήγορα και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.

