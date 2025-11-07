Φωτιά σε κατοικία στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα – Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής (7/11) σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος.
Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.
Δείτε φωτογραφίες της ΕΡΤ:
