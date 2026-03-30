Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Γκύζη στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ανδρέα Κάλβου ενώ για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.
