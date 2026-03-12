Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αργος: Στο νοσοκομείο μια μητέρα με το παιδί της

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (12/3) σε κατοικία στο Άργος.

Μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους και Ναυπλίου επιχείρησαν να κατασβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν μία μητέρα με το μικρό παιδάκι της.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Ινάχου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μια μητέρα 50 χρονών περίπου με το παιδί της, που φέρουν κυρίως εγκαύματα, καθώς και ακόμη έξι άτομα για προληπτικούς λόγους από διπλανά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.