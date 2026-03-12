MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία – Απεγκλωβίστηκε μόνη της 60χρονη – Βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία της Λαμίας, λίγο μετά τις εννιά το βράδυ για φωτιά σε διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Διάκου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου διαμένει μία γυναίκα περίπου 60 ετών. Σύμφωνα με την ίδια, η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν ένα κεράκι, που είχε ανάψει, ήρθε σε επαφή με χαρτικά, τα οποία άρπαξαν φωτιά και ενώ η ίδια είχε μετακινηθεί σε άλλο δωμάτιο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε υφάσματα, με αποτέλεσμα να γεμίσει το διαμέρισμα πυκνούς καπνούς.

Δείτε βίντεο:

Απεγκλωβίστηκε μόνη της

Η γυναίκα κατάφερε να βγει έγκαιρα από το διαμέρισμα και να καλέσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα καθώς και καλαθοφόρο όχημα, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκε και ομάδα ΔΙ.ΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Λαμία Φωτιά

